Леонид Рошаль назвал ОНФ "ёжиком в штанах" у российских чиновников

В преддверии 10-летия первого учредительного съезда Общероссийского Народного фронта (ОНФ) сопредседатель Центрального штаба этого общественного движения, а по совместительству президент Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль рассказал о том, почему организация является "ёжиком в штанах" у чиновников.

Рошаль напомнил о важности выполняемых фронтом задач, приведя в пример ситуацию с контролем выполнения поручения Владимира Путина по реанимации и постройке ФАП — фельдшерско-акушерских пунктов. Сперва процесс затрудняло повсеместное очковтирательство со стороны чиновников. Однако участники ОНФ стали докладывать обо всех случаях нарушений при постройке ФАПов.

"Сколько очковтирательства мы обнаружили! И мы честно говорили о том, что ФАП даже не начали строить и что деньги пошли не туда или построили без воды, без канализации, или построили, а фельдшеров нет. Это один из примеров очень жёсткого контроля. При этом мы опирались на местных жителей территорий, которые честно нам говорили и докладывали, что у нас происходит с ФАПами", — цитирует Леонида Рошаля пресс-служба ОНФ.

Сейчас особенно велика необходимость в Народном фронте, заявил медик. Движение близко к народу и напрямую защищает его интересы, пускай и усложняя жизнь чиновников. И это даже хорошо, что у них есть "ёжик в штанах", который не даёт им жить спокойно и заставляет активнее работать, подчеркнул хирург.

"Нам сейчас надо засучить рукава и работать с утроенной силой, потому что количество задач не уменьшается, а увеличивается", — сказал Леонид в заключение.