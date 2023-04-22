Попавший в реанимацию Рошаль встретит 90-летие в больнице

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии доктор Леонид Рошаль, переживший операцию по замене сустава, всё ещё остаётся в больнице. Свой юбилей врач встретит там же — 27 апреля ему исполнится 90 лет.

"Я буду ещё в больнице. В последние 10 лет я дни рождения не отмечаю и сейчас не буду", — рассказал главный педиатр России РИА "Новости".