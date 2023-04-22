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22 апреля, 09:19

Попавший в реанимацию Рошаль встретит 90-летие в больнице

Леонид Рошаль встретит 90-летний юбилей в больнице

<p>Леонид Рошаль. Фото © Агентство "Москва" / Киселёв Сергей</p>

Леонид Рошаль. Фото © Агентство "Москва" / Киселёв Сергей

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии доктор Леонид Рошаль, переживший операцию по замене сустава, всё ещё остаётся в больнице. Свой юбилей врач встретит там же — 27 апреля ему исполнится 90 лет.

"Я буду ещё в больнице. В последние 10 лет я дни рождения не отмечаю и сейчас не буду", рассказал главный педиатр России РИА "Новости".

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Напомним, 26 февраля стало известно о том, что известный детский хирург Леонид Рошаль попал в реанимацию. Позднее сообщалось, что это произошло из-за плановой операции по замене сустава. В марте Рошаля перевели в отделение хирургии из реанимации.

Андрей Бражников
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