Попавший в реанимацию Рошаль встретит 90-летие в больнице
Леонид Рошаль встретит 90-летний юбилей в больнице
Леонид Рошаль. Фото © Агентство "Москва" / Киселёв Сергей
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии доктор Леонид Рошаль, переживший операцию по замене сустава, всё ещё остаётся в больнице. Свой юбилей врач встретит там же — 27 апреля ему исполнится 90 лет.
"Я буду ещё в больнице. В последние 10 лет я дни рождения не отмечаю и сейчас не буду", — рассказал главный педиатр России РИА "Новости".
Напомним, 26 февраля стало известно о том, что известный детский хирург Леонид Рошаль попал в реанимацию. Позднее сообщалось, что это произошло из-за плановой операции по замене сустава. В марте Рошаля перевели в отделение хирургии из реанимации.