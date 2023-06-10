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10 июня, 17:56

Появилось видео падения трибуны с людьми во время циркового номера в Лесколово

Момент обрушения трибуны со зрителями во время выступления передвижного цирка "Малибу" в городе Лесколово попал на видео.

Момент падения трибуны в передвижном цирке в Ленобласти. Видео © t.me / SHOT

Трибуны вокруг цирковой арены были выстроены в несколько рядов, а люди сидели плотно друг к другу. В середине выступления скамьи сломались буквально в одно мгновение и гости цирка рухнули вниз. В результате в больницу увезли семь человек, пятеро из которых дети.

По информации телеграм-канала SHOT, сейчас зрители столкнулись с проблемой возврата денег за представление. Ни администраторы цирка, ни кассиры посетителям не отвечают. Купленные билеты в Интернете на данный момент вернуть невозможно.

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Напомним, в субботу во время выступления цирка-шапито во Всеволожском районе Ленинградской области обрушилась трибуна с людьми. Представление пришли посмотреть 120 человек. Известно, что одного ребёнка госпитализировали с переломом ноги.

Обложка ©

t.me / SHOT

Ирина Фальке
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