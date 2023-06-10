В американской тюрьме скончался известный террорист Унабомбер
АВС: В американской тюрьме умер 81-летний террорист Теодор Качинский
Теодор Качинский. Обложка © Wikipedia
В США умер террорист Теодор Качинский, известный как Унабомбер, который отправлял по почте заминированные посылки. Об этом сообщает телеканал ABC, ссылаясь на представителя Федерального бюро тюрем.
Качинский был найден мёртвым в тюремной камере утром 10 июня. Отбывавшему пожизненный срок террористу был 81 год.
Напомним, Качинский в 1990-х годах отправил по почте 16 бомб, из-за которых три человека погибли и 26 были ранены. Его целью были университеты и авиакомпании. За такую особенность террорист получил прозвище Унабомбер. По словам террориста, он начал совершать преступления из-за строительства дороги рядом с его домом. Качинского арестовали в 1996 году и дали пожизненный срок. В декабре 2021 года его отправили в тюремную больницу из-за проблем со здоровьем.
Ранее Лайф писал, что в тюрьме штата Джорджия заключённый умер от укусов насекомых, обитавших в его грязной камере. Сотрудник тюрьмы, обнаруживший съеденного заживо насекомыми заключённого, был вынужден использовать защитный костюм, так как внутри было очень грязно, обитали вши и постельные клопы.