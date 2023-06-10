Женщина распылила перцовый баллончик во время "Лебединого озера" в Мариинке

В Мариинском театре женщина, поссорившаяся с другими зрителями, распылила перцовый баллончик прямо во время спектакля "Лебединое озеро". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

"В связи с тем, что во время показа спектакля "Лебединое озеро" на Исторической сцене Мариинского театра одна из зрительниц в результате личного конфликта с другими зрителями распылила перцовый баллончик, спектакль был срочно остановлен и в театре объявили технический перерыв", — сообщили там.

Источник в правоохранительных органах рассказал агентству суть конфликта: женщина с дочерью сидели на 16-м ряду и, чтобы лучше видеть происходящее, стали смотреть через камеры мобильных телефонов, а это помешало сидящим рядом зрителям. Возмущённые соседи попытались отобрать гаджеты, и тут дама, недолго думая, достала газовый баллончик и распылила его. Три человека из-за случившегося обратились за медицинской помощью, госпитализация никому не потребовалась. В зале задействовали усиленную вентиляцию, после этого спектакль продолжился.

Нарушительницу спокойствия вместе с дочкой доставили в отдел полиции, сейчас с ней беседуют правоохранители. В театре же выясняют, как она сумела пронести баллончик в здание.