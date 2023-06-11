СК задержал директора цирка в Ленобласти, где обрушилась трибуна с людьми
После обрушения трибуны цирка-шапито в посёлке Лесколово Всеволожского района Ленинградской области Следственный комитет возбудил уголовное дело. Как сообщает пресс-служба ведомства, задержан директор учреждения.
В СК уточнили, что на представлении присутствовало около 150 человек. В результате ЧП пострадали двое детей 2015 и 2017 года рождения, они госпитализированы. Пока обвинений директору не предъявлено.
Обрушение трибуны в цирке-шапито в Ленобласти. Видео © t.me / SHOT
Обрушение трибуны передвижного цирка "Малибу" в посёлке Лесколово в Ленобласти произошло в субботу, 10 июня. Сообщалось о семи пострадавших.
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