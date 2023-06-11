Гвардиола стал первым тренером в истории, выигравшим треблы с двумя командами

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола благодаря успеху команды в финале Лиги чемпионов против "Интера" (1:0) стал первым в истории тренером с двумя треблами — победами в трёх турнирах за один сезон.

Ранее испанский специалист делал это в сезоне 2008/2009, когда с "Барселоной" выиграл в чемпионате и Кубке страны, а также в Лиге чемпионов.

Всего на его счету стало 35 выигранных трофеев в качестве тренера: 14 раз он побеждал с "Барселоной", с "Баварией" взял семь титулов, а с "Ман Сити" повторил рекорд и выиграл 14-й трофей.