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10 июня, 23:36

Гвардиола стал первым тренером в истории, выигравшим треблы с двумя командами

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола благодаря успеху команды в финале Лиги чемпионов против "Интера" (1:0) стал первым в истории тренером с двумя треблами — победами в трёх турнирах за один сезон.

Ранее испанский специалист делал это в сезоне 2008/2009, когда с "Барселоной" выиграл в чемпионате и Кубке страны, а также в Лиге чемпионов.

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Всего на его счету стало 35 выигранных трофеев в качестве тренера: 14 раз он побеждал с "Барселоной", с "Баварией" взял семь титулов, а с "Ман Сити" повторил рекорд и выиграл 14-й трофей.

Напомним, "Манчестер Сити" впервые в истории выиграл Лигу чемпионов, победив "Интер" (1:0) благодаря голу Родри на 68-й минуте. Ранее "Сити" стал чемпионом страны и завоевал национальный кубок.

Обложка ©

Twitter / Manchester City

Артур Лапсаков
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