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11 июня, 05:06

В Японии подростка обвинили в "суши-терроризме" и заставили возмещать убытки

Японский ресторан Sushiro подал в суд на подростка за облизывание чужих тарелок

Японская сеть ресторанов суши Sushiro подала в суд на подростка за видео, на котором он слюнявит чужие тарелки. Об этом сообщает NHK.

Парень облизывал горлышко общей бутылки с соевым соусом, а также клал палец в рот и затем прикасался к тарелкам на конвейере, предназначавшимся другим посетителям.

В Sushiro заявили, что ролик послужил причиной снижения числа клиентов, падения акций материнской компании и убытков на 115 миллионов долларов, и потребовали возместить 480 тысяч ущерба.

Грабители суши-бара хотели вынести деньги, но не устояли перед рыбкой и вернулись

Грабители суши-бара хотели вынести деньги, но не устояли перед рыбкой и вернулись

Любопытно, что это не первый подобный случай. "Суши-терроризм" — социальная проблема в стране. Рестораны пытаются вернуть доверие клиентов, отказываясь от конвейерных лент и возвращаясь к старой модели, когда повара готовят каждое блюдо на заказ.

А ранее Лайф рассказывал, что в Москве повар ресторана едва не сварился в борще. Его отправили с ожогами в реанимацию.

Обложка ©

Unsplash

Лариса Сафронова
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