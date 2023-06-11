Россияне стали реже использовать банковские карты

В России в первом квартале текущего года увеличился выпуск банковских карт для физических лиц (их количество впервые превысило 400 миллионов), но одновременно наблюдается снижение активности их использования. Такие данные приводят "Известия" со ссылкой на отчёт ЦБ РФ.

За первые три месяца 2023-го число эмитированных банковских карт в РФ выросло на 11,3 миллиона штук по сравнению с последним кварталом прошлого года, а число активных банковских карт (которые использовали хотя бы раз за квартал) снизилось на 3% — до 7,4 миллиона.

Наиболее заметная отрицательная динамика у такой операции, как снятие наличных: активность снизилась на 15%, примерно до 6,9 триллиона рублей. На втором месте по спаду — прочие операции с банковскими картами, в том числе переводы. Здесь активность упала на 13,7%, до 17,2 триллиона рублей. На третьем — оплата товаров и услуг: объём этих операций снизился на 6,6%, до 11,7 триллиона.