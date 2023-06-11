Артисты Мариинки надышались перцовым газом во время балета "Лебединое озеро"

Артисты Мариинского театра тоже надышались газом из перцового баллончика, который распылила одна из зрительниц. О подробностях инцидента рассказала балерина Оксана Скорик.

По её словам, единственной серьёзной неприятностью для артистов оказались пары вещества, долетевшие до сцены. После того как зрители покинули зал, администрация театра включила вентиляцию, из-за работы которой весь "перец" попал прямо на сцену. У балерин возникли сложности с дыханием, потому они были вынуждены разойтись по гримёрным.

"Мы люди достаточно закалённые, готовы к любым обстоятельствам, поэтому мне было неприятно, да, но на выступление это не повлияло", — сказала Скорик в беседе с 78.ru.

Артистка была удивлена, подобный случай стал первым в её карьере. Тем не менее балерина не злится на нарушительницу порядка. Возможно, что под конец рабочей недели у дебоширки просто сдали нервы, подытожила Скорик.