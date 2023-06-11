МЧС: Спасатели нашли тело второго пропавшего рыбака в Хабаровском крае

В Хабаровском крае спустя несколько дней нашли тело второго из трёх рыбаков, которые пропали на реке Амур 30 мая. Об этом сообщили в краевом управлении МЧС.

"В субботу в ходе воздушной разведки бортом Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России обнаружено тело второго рыбака, пропавшего в районе мыса Субботина в Николаевском районе", — отмечается в сообщении управления в телеграм-канале.

Тело передали сотрудникам полиции и направили в Николаевск-на-Амуре. Операция по поиску третьего рыбака продолжается. В общей сложности за время поисковых работ спасатели обследовали 1,3 тысячи квадратных километров территории и 66 километров береговой линии.