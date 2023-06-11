МЧС: Спасатели нашли тело второго пропавшего рыбака в Хабаровском крае
В Хабаровском крае спустя несколько дней нашли тело второго из трёх рыбаков, которые пропали на реке Амур 30 мая. Об этом сообщили в краевом управлении МЧС.
"В субботу в ходе воздушной разведки бортом Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России обнаружено тело второго рыбака, пропавшего в районе мыса Субботина в Николаевском районе", — отмечается в сообщении управления в телеграм-канале.
Тело передали сотрудникам полиции и направили в Николаевск-на-Амуре. Операция по поиску третьего рыбака продолжается. В общей сложности за время поисковых работ спасатели обследовали 1,3 тысячи квадратных километров территории и 66 километров береговой линии.
Ранее Лайф писал, как на Сахалине недалеко от посёлка Свободное рыбаки бросились бежать со льдины, так как она начала разрушаться. Тонкая корка замёрзшей воды раскололась под давлением волн. Очевидцам удалось снять на видео "миграцию" рыбаков со льдины в сторону берега.