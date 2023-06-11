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11 июня, 05:11

Назван лучший способ согреть воду в период её отключения

Эксперт Победоносцев: Согреть воду при её отключении лучше в электрическом котле

В период проведения профилактических работ в теплосетях многие сталкиваются с проблемой нагрева воды. В этом случае лучше использовать накопительный электрический котёл, объяснил руководитель проектов интегрированных систем безопасности Сергей Победоносцев.

"В квартирах самый оптимальный вариант — установка накопительного электрического котла. Для семьи из трёх человек будет достаточно 100–150 литров, чтобы принять душ, помыть посуду. Сейчас большой выбор этого оборудования", пояснил Победоносцев в интервью радио Sputnik.

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Специалист рекомендует соблюдать меры безопасности и не пробовать установить водонагревательный прибор самостоятельно — этим должны заниматься профессионалы. Подключение к щитовому оборудованию имеет определённые риски, при установке нужно правильно проложить кабель.

Победоносцев также советует быть очень осторожными, используя электрочайник, чтобы не получить удар током. Подставка питается от электросети, и её нахождение в ванной увеличивает опасность. Это может произойти, так как влажность в ванной комнате примерно 95% и даже выше, а всё сантехническое оборудование заземлено, указал эксперт.

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Эксперты оценили возможность сократить сроки отключения горячей воды до 3 дней

Ранее Лайф писал, что с инициативой сократить срок отключения горячей воды в летние месяцы выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его словам, современные технологии позволяют проводить необходимые работы всего за три дня.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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