Назван лучший способ согреть воду в период её отключения

В период проведения профилактических работ в теплосетях многие сталкиваются с проблемой нагрева воды. В этом случае лучше использовать накопительный электрический котёл, объяснил руководитель проектов интегрированных систем безопасности Сергей Победоносцев.

"В квартирах самый оптимальный вариант — установка накопительного электрического котла. Для семьи из трёх человек будет достаточно 100–150 литров, чтобы принять душ, помыть посуду. Сейчас большой выбор этого оборудования", — пояснил Победоносцев в интервью радио Sputnik.

Специалист рекомендует соблюдать меры безопасности и не пробовать установить водонагревательный прибор самостоятельно — этим должны заниматься профессионалы. Подключение к щитовому оборудованию имеет определённые риски, при установке нужно правильно проложить кабель.

Победоносцев также советует быть очень осторожными, используя электрочайник, чтобы не получить удар током. Подставка питается от электросети, и её нахождение в ванной увеличивает опасность. Это может произойти, так как влажность в ванной комнате примерно 95% и даже выше, а всё сантехническое оборудование заземлено, указал эксперт.