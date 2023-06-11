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11 июня, 06:20

В Госдуме сообщили, что в 2025 году будет два раза проводиться индексация пенсии

Депутат Нилов: В 2025 году пенсии проиндексируют в феврале и апреле

В России в 2025 году пенсии проиндексируют дважды, причём первая индексация будет проводиться в феврале. Об этом в беседе с "Российской газетой" рассказал глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

"До 2025 года действует переходный период, когда страховые пенсии неработающим пенсионерам увеличиваются на определённый индекс, но не менее чем на тысячу рублей в год", — сказал он.

Согласно закону о бюджете Соцфонда на 2023–2025 годы, с 1 января 2024-го страховые пенсии увеличат на 4,6%, с 1 февраля 2025-го — на 4% и с 1 апреля того же года — на 3,6%. Указывается, что после завершения переходного периода выплаты будут становиться больше по фактической инфляции за предыдущий год. Первые данные по ней появляются только в начале нового года. Из-за этого увеличение размера выплат будет производиться дважды.

Около 140 тысяч человек уже начали получать пенсии в новых регионах России

Около 140 тысяч человек уже начали получать пенсии в новых регионах России

Ранее экономист Анастасия Хрусталёва назвала условия, при которых россияне могут остаться без пенсии. Например, если они не будут получать её в течение полугода. То же самое касается переезда в другую страну либо потери основания для получения этих выплат.

Обложка ©

Pixabay

Светлана Оперук
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