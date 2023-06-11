В Магадане нетрезвая парочка чуть не переехала полицейского

В Магадане сотрудники Управления по вопросам миграции регионального УМВД задержали женщину, которая пьяной пыталась управлять авто, а также мужчину, наехавшего на офицера. Об этом сообщила пресс-служба УМВД РФ по Магаданской области.

В Магадане задержали пьяную пару за нетрезвую езду на машине. Видео © УМВД России по Магаданской области

Полицейские заметили необычное движение "хонды" на улице Ямского — машина то останавливалась, то ехала. Во время очередной остановки сотрудники УМВД подошли к авто и увидели за рулём явно пьяную женщину. Полицейские вызвали госавтоинспекторов и попросили выйти граждан из машины, что те послушно и сделали. Однако потом мужчина, который тоже был пьян, неожиданно сел за руль и едва не сбил стоящего перед авто одного из правоохранителей. Тот упал на капот и стал держаться за дворники. Его напарник бросился к машине, открыл на ходу дверь, что заставило мужчину притормозить.

"[Полицейский] мгновенно воспользовался ситуацией и своей ногой нажал на педаль тормоза, заглушил двигатель и вытянул водителя на улицу. Всё это время женщина препятствовала законным действиям полицейского, хватая его за руку, пыталась оттащить от автомобиля", — говорится в сообщении.

Позднее офицеры передали нарушителей приехавшим на место госавтоинспекторам. В результате против женщины возбуждено уголовное дело по статье "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения", а в отношении мужчины составлен административный протокол за невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения. Обоим грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет. Материалы проверки направлены в региональный СК для квалификации действий россиян в рамках Уголовного кодекса.