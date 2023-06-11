Путин поздравил ОНФ с 10-летием со дня первого съезда

Общероссийский народный фронт трудится в интересах граждан и помогает им в решении насущных проблем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в телеграмме с поздравлениями в адрес руководства и членов ОНФ по случаю 10-летия со дня проведения учредительного съезда фронта.

"Важно, что вы трудитесь в интересах наших граждан, ставите во главу угла их нужды и чаяния, помогаете в решении насущных проблем, прежде всего в таких чувствительных сферах, как повышение качества образования и здравоохранения, благоустройство городов и посёлков, совершенствование ЖКХ, содействие добровольчеству и волонтёрству", — подчеркнул глава государства.

В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, он также отметил кропотливую востребованную работу с обращениями миллионов россиян, которые поступают на прямую линию. По словам Путина, Народный фронт поддерживает участников СВО и жителей новых российских регионов. Участники движения считают это основной своей задачей в моменты, когда РФ сталкивается с серьёзными вызовами. На оказание поддержки нацелены масштабные гуманитарные и благотворительные инициативы, в том числе #МЫВМЕСТЕ, "Всё для победы" и другие. Путин пожелал руководству и членам ОНФ успехов в осуществлении намеченных планов и всего наилучшего, отметив, что впереди у них ещё много значимых и неотложных задач.