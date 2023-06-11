Посол Румынии в Кении сравнил африканцев с обезьянами и поплатился должностью
Adevărul: Посла Румынии в Кении отозвали после сравнения африканцев с обезьянами
Румыния решила отозвать посла в Кении Драгоша Виорела Цигэу после его неудачной шутки, в которой дипломат сравнил африканцев с обезьянами. Об этом сообщает издание Adevărul.
Несмотря на то что об инциденте стало известно только сейчас, произошло всё ещё в конце апреля. Нелестный комментарий был дан послом в ходе дипломатической встречи с группой восточноевропейских дипломатов в отделении ООН в Найроби.
"Африканская группа присоединилась к нам", — сказал Цигэу, увидев поблизости чёрную обезьяну.
Неудачная шутка вызвала большой дипломатический скандал, после которого к послу за разъяснениями обратились представители Кении. Они подчеркнули важность создания атмосферы взаимного уважения в дипломатической сфере и призвали принять соответствующие меры по урегулированию подобных инцидентов.
"Посол Румынии в Кении был отозван в страну после масштабного дипломатического скандала, сейчас Министерство иностранных дел инициировало процедуру его отставки с занимаемой должности", — отмечает Adevărul.
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