Посол Румынии в Кении сравнил африканцев с обезьянами и поплатился должностью

Румыния решила отозвать посла в Кении Драгоша Виорела Цигэу после его неудачной шутки, в которой дипломат сравнил африканцев с обезьянами. Об этом сообщает издание Adevărul.

Несмотря на то что об инциденте стало известно только сейчас, произошло всё ещё в конце апреля. Нелестный комментарий был дан послом в ходе дипломатической встречи с группой восточноевропейских дипломатов в отделении ООН в Найроби.

"Африканская группа присоединилась к нам", — сказал Цигэу, увидев поблизости чёрную обезьяну.

Неудачная шутка вызвала большой дипломатический скандал, после которого к послу за разъяснениями обратились представители Кении. Они подчеркнули важность создания атмосферы взаимного уважения в дипломатической сфере и призвали принять соответствующие меры по урегулированию подобных инцидентов.

"Посол Румынии в Кении был отозван в страну после масштабного дипломатического скандала, сейчас Министерство иностранных дел инициировало процедуру его отставки с занимаемой должности", — отмечает Adevărul.