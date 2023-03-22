Доктор наук объяснил, почему расизм чужд России

Расизм является продуктом идеологии протестантской части Запада. Для католического Запада Южной Европы он так же чужд, как и для православных стран, включая Россию. Об этом в беседе с Лайфом рассказал Алексей Фененко, доктор политических наук, профессор факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД).

По его словам, там, где раньше находились колонии католической Испании, и сейчас остались индейские народы и культуры, ведь с принятием новой веры они сразу становились обычными подданными королей европейской страны. С протестантизмом иначе. Данное направление христианства, построенное на исключительности некой группы, а изначально секты, содержало в себе плоды для расизма, подчеркнул Фененко.

"Есть две базовые идеи протестантизма. Первая — Бог любит не всех. Вторая — у исключительных есть особые права. Именно поэтому расизм и был продуктом протестантских стран — Великобритании, Голландии, затем Соединённых Штатов, Северной Германии и так далее. То есть там, где утверждалось протестантское вероисповедание в различных его формах, быстро создавалась среда для возникновения расизма", — пояснил собеседник Лайфа.

Доктор наук добавил, что расизм всегда был чужд как политической культуре России, так и общей культуре. Были попытки привнести зерно расизма в начале XX века на фоне войны с Японией, но они провалились и сейчас вспоминаются как какая-то экзотика, характерная для первых лет правления Николая II, отметил эксперт. Профессор указал, что Россия изначально создавалась как христианское государство на базе православного обряда, а это предполагает всеобщее равенство. Кроме того, наша страна имеет опыт мирного сожительства разных народов и разных конфессий. СССР же позиционировал себя как страну, борющуюся со всеми расовыми ограничениями, поэтому на сегодняшний день в РФ попросту нет почвы для возникновения расизма, подчеркнул Фененко.

"У нас часто путают два понятия: есть бытовые конфликты на расовой почве, они, конечно, есть и в России и в других странах. Где-то подрались, где-то оскорбили. А расизм как явление, предполагающее глубинное деление людей на сорта, на высших и низших, — вот этого в русской культуре, собственно говоря, и нет", — заключил собеседник Лайфа.

21 марта в мире отмечался Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. Генассамблея ООН провозгласила его в 1966 году. Дата выбрана неслучайно: 21 марта 1960 года в ЮАР во время мирной демонстрации против законов режима апартеида об обязательной паспортизации африканцев полиция убила 69 человек. По совпадению 21 марта 1981 года в США официально зафиксировали последний случай суда Линча членов ку-клукс-клана над афроамериканцем.