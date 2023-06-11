СМИ узнали, кому Сорос передаёт контроль над своей 25-миллиардной фондовой империей

Американский финансист Джордж Сорос решил передать контроль над своей 25-миллиардной фондовой империей 37-летнему сыну Александру. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По информации издания, в декабре совет директоров фондов 92-летнего финансиста "Открытое общество"* выбрал его сына Александра председателем. Таким образом, 37-летний сын сменил на этом посту отца. В настоящее время Александр также занимает должность президента в комитете политических действий Сороса. Кроме того, Сорос-младший — единственный член семьи в инвестиционном комитете, который может контролировать компанию Soros Fund Management, непосредственно управляющую средствами фонда и семьи.

Известно, что большая часть из 25 миллиардов долларов должна быть в ближайшие годы направлена в фонд "Открытое общество". Ещё около 125 миллионов выделят для комитета политических действий, уточняет газета. После избрания на пост председателя организации Александр Сорос сообщил, что продолжит поддерживать американских левых политиков и будет заниматься внутренней политикой США. Он также заявил, что его взгляды во многом совпадают с позицией отца. При этом он хочет активнее участвовать в полемике за избирательные права и право на аборты. Также его беспокоит возможное переизбрание Дональда Трампа на пост президента Штатов в следующем году.

Ранее в Сети появились сообщения о смерти Сороса. Об этом без ссылок на какие-либо источники заявил известный в США блогер Мэтт Уоллес. Сороса, которому 92 года, "хоронят" в соцсетях не впервые, а в 2013 году слухи о смерти финансиста распространило даже агентство Reuters.