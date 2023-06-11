Чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нунис завершила карьеру

Бразильянка Аманда Нунис объявила о завершении карьеры в смешанных единоборствах (ММА). Об этом она сообщила после победы над мексиканкой Ирене Альданой в бою за титул UFC в легчайшем весе.

Поединок прошёл на турнире UFC 289 и завершился победой Нунис единогласным решением судей. Сразу после боя спортсменка объявила об уходе из профессионального спорта.

"Сегодня потрясающая ночь для того, чтобы уйти и продолжить счастливую жизнь", — сказала спортсменка из Бразилии.

После поединка Нунис положила перчатки на канвас к двум чемпионским поясам. Спортсменка не смогла сдержать слёз. В профессиональной карьере 35‑летняя Нунис одержала 23 победы и потерпела пять поражений. Она также владела чемпионским поясом UFC в полулёгком весе и возглавляла рейтинг промоушена среди женщин вне зависимости от весовых категорий. Бразильянка является единственной спортсменкой в истории организации, которая становилась чемпионом в двух весовых категориях.