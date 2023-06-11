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11 июня, 10:00

Зеленский ввёл санкции против Зорькина и судей Конституционного суда России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об утверждении решения Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций против председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина и судей этой инстанции.

Соответствующий документ обнародован на сайте президента Украины. Согласно указу, санкции Киев вводит в отношении 178 человек, в том числе десяти нынешних судей Конституционного суда и его главы. Срок действия рестрикций ограничен пятью годами.

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Ранее Зорькин показал президенту РФ Владимиру Путину копию карты середины XVII века и обратил внимание, что Украины в то время не было. Так, они пришли к выводу, что до создания УССР её не существовало в истории.

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ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ

Светлана Оперук
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