Двухлетний мальчик упал на раскалённый уголь в Ленобласти

Двухлетний ребёнок упал на раскалённый уголь в Ленинградской области. Об этом пишут "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, всё произошло в посёлке Дубровка Всеволожского района, где семейный отдых с костром закончился госпитализацией. Родители привезли малыша в больницу, где врачи диагностировали у него ожоги правой кисти 1-й и 2-й степени. К счастью, серьёзно мальчик не пострадал, после оказанной помощи в удовлетворительном состоянии его отпустили домой на амбулаторное лечение.