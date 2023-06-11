Армия России за сутки отразила восемь атак ВСУ на Донецком направлении
Российская группировка войск "Юг" за сутки отразила почти десять атак украинской армии на Донецком направлении. Причём самые активные бои велись в районах городов Марьинки и Авдеевки ДНР, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Южной группировкой войск в течение суток успешно отражены восемь атак подразделений 110-й механизированной, 1-й танковой, 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлениях населённых пунктов Новобахмутовка, Красногоровка, Первомайское и Марьинка", — доложил он.
Генерал-лейтенант также сообщил, что вклинений в российскую оборону не допущено. В ходе прошедших боёв ВС РФ уничтожили до 310 украинских военных, два танка и столько же БМП, ещё два автомобиля, три пикапа, одну гаубицу Д-30 и две "Мста-Б". Кроме того, в ходе спецоперации в селе Красное и посёлке Ласточкино ДНР были ликвидированы склады боеприпасов 63-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад противника.
Ранее глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о тяжёлых боях на стыке Запорожской области и ДНР. По его словам, в результате ударов со стороны ВСУ российские бойцы были вынуждены выйти из населённого пункта Нескучное.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ