Российская группировка войск "Юг" за сутки отразила почти десять атак украинской армии на Донецком направлении. Причём самые активные бои велись в районах городов Марьинки и Авдеевки ДНР, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Южной группировкой войск в течение суток успешно отражены восемь атак подразделений 110-й механизированной, 1-й танковой, 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлениях населённых пунктов Новобахмутовка, Красногоровка, Первомайское и Марьинка", — доложил он.

Генерал-лейтенант также сообщил, что вклинений в российскую оборону не допущено. В ходе прошедших боёв ВС РФ уничтожили до 310 украинских военных, два танка и столько же БМП, ещё два автомобиля, три пикапа, одну гаубицу Д-30 и две "Мста-Б". Кроме того, в ходе спецоперации в селе Красное и посёлке Ласточкино ДНР были ликвидированы склады боеприпасов 63-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад противника.