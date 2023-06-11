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Опубликовано 11 июня 2023, 10:30
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Рогов: На стыке Запорожской области и ДНР продолжаются тяжелейшие бои

Тяжелейшие бои сейчас продолжают идти на стыке Запорожской области и Донецкой Народной Республики, сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"На стыке Запорожской области и ДНР продолжаются тяжелейшие бои. Не имея успехов в лобовых атаках, враг предпринимает попытки окружения наших подразделений на Времевском выступе, совершая удары по флангам", — написал он в телеграм-канале.

По его словам, в результате ударов со стороны ВСУ российские бойцы были вынуждены выйти из населённого пункта Нескучное. Как отметил Рогов, в начале украинского наступления противнику уже удавалось на короткий период зайти в это село, после чего он был выбит оттуда контрударом.

Под Донецком найдены украинские неактивированные мины с посланиями
Под Донецком найдены украинские неактивированные мины с посланиями

Ранее Рогов сообщил, что группировка ВСУ на Запорожском направлении превышает 100 тысяч человек. По его словам, основные резервы находятся в отдалении от линии фронта — в Днепропетровской области и подконтрольной Киеву части Запорожья.


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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Наталья Исакова
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