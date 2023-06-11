Тяжелейшие бои сейчас продолжают идти на стыке Запорожской области и Донецкой Народной Республики, сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"На стыке Запорожской области и ДНР продолжаются тяжелейшие бои. Не имея успехов в лобовых атаках, враг предпринимает попытки окружения наших подразделений на Времевском выступе, совершая удары по флангам", — написал он в телеграм-канале.

По его словам, в результате ударов со стороны ВСУ российские бойцы были вынуждены выйти из населённого пункта Нескучное. Как отметил Рогов, в начале украинского наступления противнику уже удавалось на короткий период зайти в это село, после чего он был выбит оттуда контрударом.