Рогов: На стыке Запорожской области и ДНР продолжаются тяжелейшие бои
Тяжелейшие бои сейчас продолжают идти на стыке Запорожской области и Донецкой Народной Республики, сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"На стыке Запорожской области и ДНР продолжаются тяжелейшие бои. Не имея успехов в лобовых атаках, враг предпринимает попытки окружения наших подразделений на Времевском выступе, совершая удары по флангам", — написал он в телеграм-канале.
По его словам, в результате ударов со стороны ВСУ российские бойцы были вынуждены выйти из населённого пункта Нескучное. Как отметил Рогов, в начале украинского наступления противнику уже удавалось на короткий период зайти в это село, после чего он был выбит оттуда контрударом.
Ранее Рогов сообщил, что группировка ВСУ на Запорожском направлении превышает 100 тысяч человек. По его словам, основные резервы находятся в отдалении от линии фронта — в Днепропетровской области и подконтрольной Киеву части Запорожья.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ