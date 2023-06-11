Напавшего с ножом на детей во Франции поместили в камеру для склонных к суициду

Сирийца, напавшего с ножом на людей на востоке Франции, поместили в камеру для склонных к суициду. Об этом сообщает телеканал BF MTV, ссылаясь на источник в полиции.

"Мужчина, которого в субботу перевели в тюрьму Этон в департаменте Савойя, помещён в одиночную камеру для склонных к суициду", — уточняет телеканал.

При этом подозреваемый продолжает хранить молчание. За ним ведётся постоянное наблюдение с помощью видеокамер и регулярных визитов. 31-летний злоумышленник обвиняется в попытке убийства и вооружённом сопротивлении представителям власти. Как сообщила прокурор Анси Лин Бонне-Матис, шести жертвам нападения — четырём детям и двум взрослым — ничего не угрожает.

Психиатрическая экспертиза не выявила очевидных признаков психических отклонений у нападавшего. Известно, что сириец исповедует христианство и прибыл из Швеции. Преступник запросил в ноябре 2022 года во Франции политическое убежище. Процедура была прекращена в связи с тем, что ранее ему уже был выдан статус беженца в Швеции. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что сирийцу за четыре дня до атаки отказали во французских документах.