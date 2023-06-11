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11 июня, 14:57

В Китае установлен антирекорд по количеству свадеб

Yicai: В Китае в 2022 году поженилось минимальное с 1986 года число пар

В Китае в 2022 году поженились примерно 6833 тысяч пар, а это минимум с 1986 года, когда в стране стали вести такую статистику. Об этом сообщает издание Yicai со ссылкой на данные Министерство гражданской администрации КНР.

"Сейчас возраст вступления в брак продолжает отодвигаться, и большинство людей создает семью, когда им больше 27 лет", — сказал эксперт в области демографии Дун Юйчжэн, занимающийся социальными исследованиями в правительстве провинции Гуандун на юге КНР.

По его словам, взгляды молодых китайцев на брак изменились, и многие граждане не стремятся создать семью и завести ребёнка. На их выбор влияет и растущая себестоимость брака в реальной жизни. Таким образом, в 2022 году число поженившихся пар впервые за последние четыре десятилетия упало ниже семи тысяч. Максимальное число достигло в 2013 году и составило 13 469 тысяч, а затем показатель снижался. К прошлому году он упал на 49,3% по сравнению с пиковым значением.

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Ранее в ООН подсчитали, когда Китай перестанет быть самой густонаселённой страной. Согласно данным организации, Индия может обогнать КНР по численности населения уже в середине 2023 года, там будет уже 1,4286 млрд граждан.

Обложка ©

Unsplash

Светлана Оперук
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