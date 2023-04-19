В ООН подсчитали, когда Китай перестанет быть самой густонаселённой страной
ООН: Индия по численности населения обойдёт Китай в середине 2023 года
Индия обгонит Китай по численности населения уже в середине 2023 года. Такими данными поделились в Организации Объединённых Наций. Доклад опубликовал Фонд ООН в области народонаселения
Там приведены данные о динамике численности населения по оценкам ООН. Согласно им, к середине 2023 года в Индии будет 1,4286 млрд граждан, а в Китае — 1,4257 млрд.
Представитель фонда пояснил ТАСС, что назвать точный день, когда Индия выйдет на первое место по численности населения, нельзя. Эта дата "не может быть известна", сказал Эдди Райт.
Ранее Госстат Китая сообщил, что население в 2022 году сократилось на 850 тысяч человек. Это произошло впервые со времён массового голода в стране с 1959 по 1961 год. Аналитик Сергей Санакоев объяснил, что в сокращении населения Китая виновна политика "одной семьи".
ТАСС \ EPA \ Mark Schiefelbein