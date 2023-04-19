В ООН подсчитали, когда Китай перестанет быть самой густонаселённой страной

Индия обгонит Китай по численности населения уже в середине 2023 года. Такими данными поделились в Организации Объединённых Наций. Доклад опубликовал Фонд ООН в области народонаселения

Там приведены данные о динамике численности населения по оценкам ООН. Согласно им, к середине 2023 года в Индии будет 1,4286 млрд граждан, а в Китае — 1,4257 млрд.

Представитель фонда пояснил ТАСС, что назвать точный день, когда Индия выйдет на первое место по численности населения, нельзя. Эта дата "не может быть известна", сказал Эдди Райт.