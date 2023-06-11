Распылившую в Мариинке перцовый баллончик москвичку арестовали на неделю
Москвичку, которая распылила перцовый баллончик во время спектакля "Лебединое озеро" в Мариинском театре, арестовали на неделю. Об этом говорится в заявлении Объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга.
"Октябрьский районный суд города Санкт-Петербурга привлёк к административной ответственности жительницу Москвы Елену Богданчикову за совершение правонарушения. Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на семь суток", — сказано в сообщении.
Защита говорила суду, что у женщины было "сильное душевное волнение", которое было вызвано конфликтом со зрителями спектакля из-за использования телефона во время просмотра. В качестве свидетеля допросили дочь москвички, которая отметила, что они наблюдали за представлением через смартфоны для увеличения изображения, так как плохо видели сцену с 17-го ряда. Сотрудница театра просила не снимать балет, после чего сидящий рядом мужчина ударил её мать в плечо, а зрительница сзади выхватила у неё телефон. Свидетельница считает, что её мать распылила баллончик в целях самообороны.
Лайф напоминает, что женщина распылила слезоточивый газ в Мариинке 10 июня. Три человека из-за случившегося обратились за медицинской помощью, госпитализация никому не потребовалась.
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