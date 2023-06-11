Распылившую в Мариинке перцовый баллончик москвичку арестовали на неделю

Защита говорила суду, что у женщины было "сильное душевное волнение", которое было вызвано конфликтом со зрителями спектакля из-за использования телефона во время просмотра. В качестве свидетеля допросили дочь москвички, которая отметила, что они наблюдали за представлением через смартфоны для увеличения изображения, так как плохо видели сцену с 17-го ряда. Сотрудница театра просила не снимать балет, после чего сидящий рядом мужчина ударил её мать в плечо, а зрительница сзади выхватила у неё телефон. Свидетельница считает, что её мать распылила баллончик в целях самообороны.