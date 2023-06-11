Волна критики обрушилась на Шольца из-за неудачной шутки о беженцах

Немецкого канцлера Олафа Шольца раскритиковали за неудачную шутку о беженцах, которую он произнёс во время панельной дискуссии на 38‑м съезде протестантских церквей Германии в Нюрнберге, сообщает Bild am Sonntag.

На мероприятии Шольц пошутил о том, что у Германии уже якобы должен быть большой пляж на Средиземном море. Он отметил, что в ФРГ приезжает больше беженцев, которые прибывают в Европу через Средиземное море, чем в страны, которые имеют выход к берегу. По данным издания, спич канцлера был одобрительно воспринят публикой, однако затем политики раскритиковали Шольца за это высказывание.

Так, неправительственная организация Sea Watch, которая занимается спасением мигрантов в Средиземноморье, осудила слова канцлера. Там напомнили, что только в текущем году в Средиземном море погибло более тысячи мигрантов, искавших лучей жизни в Европе. Представитель Социал-демократической партии ФРГ Лилли Блаудсун также не оценила шутника Шольца и напомнила, что социал-демократы никогда не должны так говорить о людях. В Христианско-демократическом союзе ФРГ тоже не нашли ничего смешного в высказывании Шольца и призвали его перестать глумиться над страданиями людей.