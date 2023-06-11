Российская система ПВО сбила ракету над Бердянском
В Бердянске сработала система противовоздушной обороны, которая успешно сбила ракету противника. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на данные оперативных служб.
"Около 17:00 в Бердянске был слышен звук, похожий на взрыв. <...> Однако хорошо сработала система ПВО — ракета была успешно сбита", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, ВСУ предприняли новую попытку атаковать Бердянск. При этом власти пока уточняют более подробную информацию о случившемся в городе.
Ранее глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о взрыве автомобиля в Бердянске. Инцидент случился вечером 8 июня.
ТАСС / Станислав Красильников