Российская система ПВО сбила ракету над Бердянском

В Бердянске сработала система противовоздушной обороны, которая успешно сбила ракету противника. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на данные оперативных служб.

"Около 17:00 в Бердянске был слышен звук, похожий на взрыв. <...> Однако хорошо сработала система ПВО — ракета была успешно сбита", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, ВСУ предприняли новую попытку атаковать Бердянск. При этом власти пока уточняют более подробную информацию о случившемся в городе.