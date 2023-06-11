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11 июня, 15:02

Российская система ПВО сбила ракету над Бердянском

В Бердянске сработала система противовоздушной обороны, которая успешно сбила ракету противника. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на данные оперативных служб.

"Около 17:00 в Бердянске был слышен звук, похожий на взрыв. <...> Однако хорошо сработала система ПВО — ракета была успешно сбита", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, ВСУ предприняли новую попытку атаковать Бердянск. При этом власти пока уточняют более подробную информацию о случившемся в городе.

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Ранее глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о взрыве автомобиля в Бердянске. Инцидент случился вечером 8 июня.

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ТАСС / Станислав Красильников

Светлана Оперук
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