Житель Череповца наварил почти тонну наркотиков

Житель Череповца Вологодской области сварил свыше 860 килограммов наркотиков. Как уточняет телеграм-канал SHOT, речь идёт о 39-летнем Илье В., у которого нашли 440 канистр с наркотиками и примерно 236 килограммов ингредиентов для варки.

Сейчас правоохранители выясняют, что внутри, однако уже подтверждено, что это запрещённые вещества. Производством дилер занимался вместе с приятелем, их задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Сбыт наркотиков в особо крупном размере".