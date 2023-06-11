Житель Череповца наварил почти тонну наркотиков
В Череповце 39-летний мужчина сварил свыше 860 килограммов наркотиков
Житель Череповца Вологодской области сварил свыше 860 килограммов наркотиков. Как уточняет телеграм-канал SHOT, речь идёт о 39-летнем Илье В., у которого нашли 440 канистр с наркотиками и примерно 236 килограммов ингредиентов для варки.
Сейчас правоохранители выясняют, что внутри, однако уже подтверждено, что это запрещённые вещества. Производством дилер занимался вместе с приятелем, их задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Сбыт наркотиков в особо крупном размере".
Ранее Лайф писал, что россиянин сдал в аренду квартиру в Санкт-Петербурге, а спустя некоторое время его соседи стали замечать, что из неё доносится резкий химический запах. Оказалось, что квартирант варил там амфетамин.
Shutterstock