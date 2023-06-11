В Москве повар воровал креветки, прикрываясь походами в туалет

В Москве повар вьетнамского ресторана ограбил заведение, в котором работает два года, — он вынес шесть пачек креветок и девять килограммов говядины.

Как уточняет телеграм-канал SHOT, злоумышленником оказался 35-летний иностранец, который трудится в кафе в ТЦ "Витте молл". Иногда мужчина заходит туда же выпить пива с коллегой по имени Музаффар. 6 июня они обустроились на складе, где есть морозильники с продуктами. Сразу после застолья Ле Чонг Лонг и взял оттуда съестное. Ущерб заведению — примерно 8,5 тысячи рублей.

Причём креветки повар воровал регулярно — событульнику он говорил, что идёт в туалет, а сам в это время пробирался к морозилке. Затем весь товар он передавал знакомым из других ресторанов.