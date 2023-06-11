94 российских военнослужащих вернулись на родину в ходе очередного обмена пленными. Видео с ними опубликовало Министерство обороны РФ в телеграм-канале.

Возвращение военнослужащих ВС РФ из украинского плена. Видео © Telegram / Минобороны России

"Чувство, что уже дома", — говорят бойцы, заходя в подъехавшие за ними автобусы.

Военные в дороге передают привет родным и подчёркивают, что очень соскучились по дому. На кадрах мужчинам выдают необходимые наборы, после чего помогают занять места в автобусах.