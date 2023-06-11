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Опубликовано 11 июня 2023, 17:58
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Опубликовано видео возвращения 94 военных из плена

Минобороны показало видео возвращения 94 российских военных из плена

94 российских военнослужащих вернулись на родину в ходе очередного обмена пленными. Видео с ними опубликовало Министерство обороны РФ в телеграм-канале.

Возвращение военнослужащих ВС РФ из украинского плена. Видео © Telegram / Минобороны России

"Чувство, что уже дома", — говорят бойцы, заходя в подъехавшие за ними автобусы.

Военные в дороге передают привет родным и подчёркивают, что очень соскучились по дому. На кадрах мужчинам выдают необходимые наборы, после чего помогают занять места в автобусах.

Саралиев 11 июня показал видео с вернувшимися из плена российскими военными
Саралиев 11 июня показал видео с вернувшимися из плена российскими военными

В Минобороны РФ подчеркнули, что российским военнослужащим в украинском плену грозила смертельная опасность. Возвращённые будут доставлены в медучреждения для лечения и реабилитации.

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Telegram / Минобороны России

Никита Осипов
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