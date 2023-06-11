Опубликовано видео возвращения 94 военных из плена
Минобороны показало видео возвращения 94 российских военных из плена
94 российских военнослужащих вернулись на родину в ходе очередного обмена пленными. Видео с ними опубликовало Министерство обороны РФ в телеграм-канале.
Возвращение военнослужащих ВС РФ из украинского плена. Видео © Telegram / Минобороны России
"Чувство, что уже дома", — говорят бойцы, заходя в подъехавшие за ними автобусы.
Военные в дороге передают привет родным и подчёркивают, что очень соскучились по дому. На кадрах мужчинам выдают необходимые наборы, после чего помогают занять места в автобусах.
В Минобороны РФ подчеркнули, что российским военнослужащим в украинском плену грозила смертельная опасность. Возвращённые будут доставлены в медучреждения для лечения и реабилитации.
Telegram / Минобороны России