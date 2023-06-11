Саралиев 11 июня показал видео с вернувшимися из плена российскими военными
Депутат Госдумы, представитель Парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев опубликовал видео с российскими военными, которые в ходе очередного обмена пленными вернулись на родину.
Из украинского плена вернулись 94 российских военных. Видео © Telegram / Шамсаил Саралиев
"Вместе с Минобороны РФ проводим сегодня очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной. Накануне Дня России возвращаем на Родину наших бойцов. 94 освобождённых из плена российских военнослужащих вернутся домой, к своим семьям", — написал он в своём телеграм-канале.
В преддверии государственного праздника Саралиев пожелал всем россиянам крепкого здоровья, добра, благополучия, успехов во всех благих начинаниях и новых достижений на благо нашей страны.
Власти Украины меж тем подтвердили факт обмена. Киеву были переданы 95 военнослужащих.
До этого об обмене пленными с украинской стороной сообщалось 25 мая. Информацию о том, что ЧВК "Вагнер" вернула российских бойцов на родину, подтвердила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. При этом количество человек не уточнялось. Также обмены проводились 6 мая и 26 апреля.
Telegram / Шамсаил Саралиев