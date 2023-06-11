Депутат Госдумы, представитель Парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев опубликовал видео с российскими военными, которые в ходе очередного обмена пленными вернулись на родину.

Из украинского плена вернулись 94 российских военных. Видео © Telegram / Шамсаил Саралиев

"Вместе с Минобороны РФ проводим сегодня очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной. Накануне Дня России возвращаем на Родину наших бойцов. 94 освобождённых из плена российских военнослужащих вернутся домой, к своим семьям", — написал он в своём телеграм-канале.

В преддверии государственного праздника Саралиев пожелал всем россиянам крепкого здоровья, добра, благополучия, успехов во всех благих начинаниях и новых достижений на благо нашей страны.

Власти Украины меж тем подтвердили факт обмена. Киеву были переданы 95 военнослужащих.