Ветеран ЦРУ раскрыл коварные планы Вашингтона относительно Зеленского
Экс-аналитик ЦРУ: США пожертвуют Зеленским, чтобы скрыть свои преступления
Чтобы скрыть собственные преступления, связанные с диверсиями на "Северных потоках" и подрывом Каховской ГЭС, власти США пожертвуют президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил в интервью на "Ютубе" Стивену Гарднеру экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.
"Одна часть нашего правительства готова, как говорят у нас в Вашингтоне, отдать Зеленского на съедение", — указал Макговерн.
Вашингтон понимает, что Киеву не удастся добиться успеха в конфликте с Москвой, именно поэтому и было принято решение пожертвовать Зеленским, уточнил ветеран ЦРУ. Это подтверждает тот факт, что сейчас в США сваливают всю вину за подрывы на "Северных потоках" на украинцев и активно сливают данную информацию американским СМИ.
Аналитик допустил, что подставляющий Киев сценарий США применят позже в ситуации с подрывом Каховской ГЭС. Так, по мнению эксперта, Белый дом хочет скрыть совершённые им преступления и одновременно минимизировать риск ядерного конфликта с РФ.
"Они понимают, что Россия их превосходит в обычных и, возможно, в стратегических отношениях", — подытожил Макговерн.
Ранее военный разведчик США Скотт Риттер объяснил, в чём выгода подрыва ГЭС для Украины. Он считает, что Киев мог осуществить подрыв Каховской ГЭС для привлечения внимания западных стран.
t.me / Zelenskiy / Official