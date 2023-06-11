Чтобы скрыть собственные преступления, связанные с диверсиями на "Северных потоках" и подрывом Каховской ГЭС, власти США пожертвуют президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил в интервью на "Ютубе" Стивену Гарднеру экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

"Одна часть нашего правительства готова, как говорят у нас в Вашингтоне, отдать Зеленского на съедение", — указал Макговерн.

Вашингтон понимает, что Киеву не удастся добиться успеха в конфликте с Москвой, именно поэтому и было принято решение пожертвовать Зеленским, уточнил ветеран ЦРУ. Это подтверждает тот факт, что сейчас в США сваливают всю вину за подрывы на "Северных потоках" на украинцев и активно сливают данную информацию американским СМИ.

Аналитик допустил, что подставляющий Киев сценарий США применят позже в ситуации с подрывом Каховской ГЭС. Так, по мнению эксперта, Белый дом хочет скрыть совершённые им преступления и одновременно минимизировать риск ядерного конфликта с РФ.

"Они понимают, что Россия их превосходит в обычных и, возможно, в стратегических отношениях", — подытожил Макговерн.