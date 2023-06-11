В Пакистан прибыла первая партия сырой нефти из России

В пакистанский порт Карачи прибыла первая партия российской нефти. Её начнут разгружать 12 июня. Об этом сообщил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

"Я выполнил ещё одно из своих обещаний нации. Рад сообщить, что первый груз российской сырой нефти со скидкой прибыл в Карачи и завтра начнётся выгрузка нефти", — написал Шариф в "Твиттере".

По словам Шарифа, Пакистан продвигается к "процветанию, экономическому росту и энергетической безопасности". Пакистанский премьер-министр также напомнил, что это первый в истории груз российской нефти в Пакистан. Данное событие он ознаменовал как начало новых отношений между странами.