В Пакистан прибыла первая партия сырой нефти из России
Премьер Пакистана Шариф: В Карачи прибыла первая партия российской сырой нефти
В пакистанский порт Карачи прибыла первая партия российской нефти. Её начнут разгружать 12 июня. Об этом сообщил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.
"Я выполнил ещё одно из своих обещаний нации. Рад сообщить, что первый груз российской сырой нефти со скидкой прибыл в Карачи и завтра начнётся выгрузка нефти", — написал Шариф в "Твиттере".
По словам Шарифа, Пакистан продвигается к "процветанию, экономическому росту и энергетической безопасности". Пакистанский премьер-министр также напомнил, что это первый в истории груз российской нефти в Пакистан. Данное событие он ознаменовал как начало новых отношений между странами.
Ранее Лайф писал, что РФ продлит добровольное сокращение добычи нефти в 2024 году на 500 тыс. баррелей. Министры ОПЕК+ договорились об объёме 40,46 млн баррелей в сутки.
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