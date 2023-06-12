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Опубликовано 11 июня 2023, 22:00
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Самолёт с 94 освобождёнными российскими военными приземлился в Москве

Освобождённые из украинского плена российские военные прибыли в Москву

В Москве приземлился самолёт с российскими военнослужащими, которые 11 июня были освобождены из украинского плена в рамках обмена с украинской стороной. Видео их возвращения показало Министерство обороны РФ.

Самолёт с 94 освобождёнными российскими военными приземлился в Москве. Видео © Минобороны РФ

К семьям вернутся 94 военных, которых удалось освободить из украинского плена. Они поблагодарили российскую сторону за усилия, приложенные для их обмена, и поздравили всех россиян с праздником — Днём России.

Опубликовано видео возвращения 94 военных из плена
Опубликовано видео возвращения 94 военных из плена

В Минобороны РФ ранее подчеркнули, что российским военнослужащим в украинском плену грозила смертельная опасность. Возвращённые военные будут доставлены в медучреждения для лечения и реабилитации.

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Минобороны РФ

Оксана Попова
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