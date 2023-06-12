Самолёт с 94 освобождёнными российскими военными приземлился в Москве
Освобождённые из украинского плена российские военные прибыли в Москву
В Москве приземлился самолёт с российскими военнослужащими, которые 11 июня были освобождены из украинского плена в рамках обмена с украинской стороной. Видео их возвращения показало Министерство обороны РФ.
Самолёт с 94 освобождёнными российскими военными приземлился в Москве. Видео © Минобороны РФ
К семьям вернутся 94 военных, которых удалось освободить из украинского плена. Они поблагодарили российскую сторону за усилия, приложенные для их обмена, и поздравили всех россиян с праздником — Днём России.
В Минобороны РФ ранее подчеркнули, что российским военнослужащим в украинском плену грозила смертельная опасность. Возвращённые военные будут доставлены в медучреждения для лечения и реабилитации.
Минобороны РФ