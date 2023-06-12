В Москве приземлился самолёт с российскими военнослужащими, которые 11 июня были освобождены из украинского плена в рамках обмена с украинской стороной. Видео их возвращения показало Министерство обороны РФ.

Самолёт с 94 освобождёнными российскими военными приземлился в Москве. Видео © Минобороны РФ

К семьям вернутся 94 военных, которых удалось освободить из украинского плена. Они поблагодарили российскую сторону за усилия, приложенные для их обмена, и поздравили всех россиян с праздником — Днём России.