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11 июня, 22:00

Самолёт с 94 освобождёнными российскими военными приземлился в Москве

Освобождённые из украинского плена российские военные прибыли в Москву

В Москве приземлился самолёт с российскими военнослужащими, которые 11 июня были освобождены из украинского плена в рамках обмена с украинской стороной. Видео их возвращения показало Министерство обороны РФ.

Самолёт с 94 освобождёнными российскими военными приземлился в Москве. Видео © Минобороны РФ

К семьям вернутся 94 военных, которых удалось освободить из украинского плена. Они поблагодарили российскую сторону за усилия, приложенные для их обмена, и поздравили всех россиян с праздником — Днём России.

"Россия — сила": Опубликовано видео возвращения 94 военных из плена

"Россия — сила": Опубликовано видео возвращения 94 военных из плена

В Минобороны РФ ранее подчеркнули, что российским военнослужащим в украинском плену грозила смертельная опасность. Возвращённые военные будут доставлены в медучреждения для лечения и реабилитации.

Обложка ©

Минобороны РФ

Оксана Попова
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