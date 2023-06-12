Херш заявил о поддержке российской спецоперации большинством населения мира

Соединённые Штаты Америки теряют господство в мире и утрачивают доверие к себе, заявил публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. В эфире авторской программы британского политика и журналиста Джорджа Галлоуэйя он сообщил, что в настоящее время большая часть населения мира поддерживает Россию и её действия на Украине в рамках спецоперации.

"Доля африканских, центральноазиатских и южноазиатских стран, которые перестали быть проамериканскими и стали пророссийскими, достаточно велика", — подчеркнул журналист и добавил, что "больше половины населения мира поддерживает" проведение Россией спецоперации на Украине.

Кроме этого, Херш подчеркнул, что Америка утратила своё влияние в различных частях мира, несмотря на то что ранее такой исход было представить сложно.