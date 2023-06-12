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Регион
Опубликовано 11 июня 2023, 22:23
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Херш заявил о поддержке российской спецоперации большинством населения мира

Херш: Большинство населения мира поддерживает спецоперацию России на Украине

Соединённые Штаты Америки теряют господство в мире и утрачивают доверие к себе, заявил публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. В эфире авторской программы британского политика и журналиста Джорджа Галлоуэйя он сообщил, что в настоящее время большая часть населения мира поддерживает Россию и её действия на Украине в рамках спецоперации.

"Доля африканских, центральноазиатских и южноазиатских стран, которые перестали быть проамериканскими и стали пророссийскими, достаточно велика", — подчеркнул журналист и добавил, что "больше половины населения мира поддерживает" проведение Россией спецоперации на Украине.

Кроме этого, Херш подчеркнул, что Америка утратила своё влияние в различных частях мира, несмотря на то что ранее такой исход было представить сложно.

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Ранее также Сеймур Херш заявил, что украинское наступление не принесёт положительных результатов ни Киеву, ни США, ни НАТО. Говоря о полномасштабном участии альянса в украинском конфликте, он сообщил, что он давно вовлечён в боевые действия, о чём говорит подготовка НАТО солдат ВСУ. При этом Херш также считает, что тренировка военных Украины инструкторами Североатлантического альянса вряд ли позволит бойцам добиться успехов на поле боя.

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vk.com / Минобороны РФ

Оксана Попова
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