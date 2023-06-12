Херш заявил о поддержке российской спецоперации большинством населения мира
Херш: Большинство населения мира поддерживает спецоперацию России на Украине
Соединённые Штаты Америки теряют господство в мире и утрачивают доверие к себе, заявил публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. В эфире авторской программы британского политика и журналиста Джорджа Галлоуэйя он сообщил, что в настоящее время большая часть населения мира поддерживает Россию и её действия на Украине в рамках спецоперации.
"Доля африканских, центральноазиатских и южноазиатских стран, которые перестали быть проамериканскими и стали пророссийскими, достаточно велика", — подчеркнул журналист и добавил, что "больше половины населения мира поддерживает" проведение Россией спецоперации на Украине.
Кроме этого, Херш подчеркнул, что Америка утратила своё влияние в различных частях мира, несмотря на то что ранее такой исход было представить сложно.
Ранее также Сеймур Херш заявил, что украинское наступление не принесёт положительных результатов ни Киеву, ни США, ни НАТО. Говоря о полномасштабном участии альянса в украинском конфликте, он сообщил, что он давно вовлечён в боевые действия, о чём говорит подготовка НАТО солдат ВСУ. При этом Херш также считает, что тренировка военных Украины инструкторами Североатлантического альянса вряд ли позволит бойцам добиться успехов на поле боя.
vk.com / Минобороны РФ