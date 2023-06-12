Украинское наступление не принесёт положительных результатов ни Киеву, ни США, ни НАТО. В этом уверен журналист, лауреат Пулицеровской премии, автор расследования о диверсиях на "Северных потоках" Сеймур Херш. Своё мнение он высказал в эфире авторской программы британского политика и журналиста Джорджа Галлоуэйя.

"Это [наступление] не будет иметь хороших последствий для Украины, для НАТО и, определённо, для администрации Джо Байдена", — уверен журналист.

Говоря о полномасштабном участии НАТО в украинском конфликте, он заявил, что оно давно вовлечено в боевые действия, о чём говорит подготовка альянсом солдат ВСУ. При этом Херш также считает, что тренировка военных Украины инструкторами Североатлантического альянса вряд ли позволит бойцам добиться успехов на поле боя.

"Если у вас есть 15 различных танцевальных групп, которые обучались раздельно, а после вы поместили их в одну аудиторию и дали им день или три дня, чтобы организовать тренировки. Это было бы невозможно. Это то, что происходит сейчас в украинской армии", — пояснил журналист.