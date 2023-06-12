"Плохие новости для США и НАТО": Журналист Херш объяснил причину провала наступления ВСУ
Сеймур Херш: Украинское наступление не принесёт пользы ни Киеву, ни Вашингтону
Украинское наступление не принесёт положительных результатов ни Киеву, ни США, ни НАТО. В этом уверен журналист, лауреат Пулицеровской премии, автор расследования о диверсиях на "Северных потоках" Сеймур Херш. Своё мнение он высказал в эфире авторской программы британского политика и журналиста Джорджа Галлоуэйя.
"Это [наступление] не будет иметь хороших последствий для Украины, для НАТО и, определённо, для администрации Джо Байдена", — уверен журналист.
Говоря о полномасштабном участии НАТО в украинском конфликте, он заявил, что оно давно вовлечено в боевые действия, о чём говорит подготовка альянсом солдат ВСУ. При этом Херш также считает, что тренировка военных Украины инструкторами Североатлантического альянса вряд ли позволит бойцам добиться успехов на поле боя.
"Если у вас есть 15 различных танцевальных групп, которые обучались раздельно, а после вы поместили их в одну аудиторию и дали им день или три дня, чтобы организовать тренировки. Это было бы невозможно. Это то, что происходит сейчас в украинской армии", — пояснил журналист.
Напомним, ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о начале контрнаступления Украины, которое оборачивается для украинских войск огромными потерями. Только за три дня — 4, 5 и 6 июня — ВСУ лишились до 3715 военнослужащих и десятков единиц военной техники. Позднее в оборонном ведомстве сообщали о нескольких попытках наступления, но все они для ВСУ оказались провальными.
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