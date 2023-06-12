В Париже готовятся к сосуществованию с крысами

В Париже представители мэрии создали рабочую группу, призванную регламентировать сосуществование парижан с крысами. Официально она будет искать способы улучшить жизнь, несмотря на присутствие грызунов. Об этом сообщил телеканал CNEWS.

Как рассказала вице-мэр Парижа по вопросам здравоохранения Анн Суйри, группа разработает меры, чтобы "жизнь парижан не была невыносимой". Они войдут в "амбициозный" план по борьбе с распространением крыс". Так, например, власти купят тысячи новых мусорных контейнеров, разместят ловушки с ядом и изыщут способы борьбы с жителями, не выбрасывающими мусор.

Чиновница убеждена, что крысы "не представляют проблемы для общественного здоровья", несмотря на то что переносят лептоспироз. По её словам, заболеть рискуют уборщики мусора, но они могут сделать прививку.