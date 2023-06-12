В Париже готовятся к сосуществованию с крысами
CNEWS: В Париже создана рабочая группа по сосуществованию горожан с крысами
В Париже представители мэрии создали рабочую группу, призванную регламентировать сосуществование парижан с крысами. Официально она будет искать способы улучшить жизнь, несмотря на присутствие грызунов. Об этом сообщил телеканал CNEWS.
Как рассказала вице-мэр Парижа по вопросам здравоохранения Анн Суйри, группа разработает меры, чтобы "жизнь парижан не была невыносимой". Они войдут в "амбициозный" план по борьбе с распространением крыс". Так, например, власти купят тысячи новых мусорных контейнеров, разместят ловушки с ядом и изыщут способы борьбы с жителями, не выбрасывающими мусор.
Чиновница убеждена, что крысы "не представляют проблемы для общественного здоровья", несмотря на то что переносят лептоспироз. По её словам, заболеть рискуют уборщики мусора, но они могут сделать прививку.
Ранее Лайф рассказывал о том, что учёные обнаружили заражённых коронавирусом крыс в канализации Нью-Йорка. Специалисты указали, что их исследование говорит о необходимости продолжать мониторинг популяции крыс в городе и оценивать риски.
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