Президент Туркмении направил руководству и народу РФ поздравления с Днём России

Российско-туркменские отношения основываются на прочных узах дружбы, а диалог между странами развивается по обширному спектру направлений. Об этом заявил президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в поздравительной телеграмме главе государства Владимиру Путину по случаю Дня России, сообщает Государственное информагентство Туркменистана (ТДХ).

"Отношения между Туркменистаном и Российской Федерацией основываются на прочных узах дружбы и добрососедства. В настоящее время традиционный межгосударственный диалог успешно развивается по широкому спектру направлений. Поддерживается конструктивный диалог на правительственном уровне, что способствует своевременному решению поставленных задач", — сказано в поздравлении.

Поздравления от туркменского президента адресованы главе государства Владимиру Путину, председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину и всем россиянам. Бердымухамедов пожелал лидерам крепкого здоровья, счастья и успехов, а дружественному народу Российской Федерации — благополучия, дальнейшего прогресса и процветания.