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12 июня, 03:35

Президент Туркмении направил руководству и народу РФ поздравления с Днём России

<p>Президент РФ Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов</p>

Президент РФ Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Российско-туркменские отношения основываются на прочных узах дружбы, а диалог между странами развивается по обширному спектру направлений. Об этом заявил президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в поздравительной телеграмме главе государства Владимиру Путину по случаю Дня России, сообщает Государственное информагентство Туркменистана (ТДХ).

"Отношения между Туркменистаном и Российской Федерацией основываются на прочных узах дружбы и добрососедства. В настоящее время традиционный межгосударственный диалог успешно развивается по широкому спектру направлений. Поддерживается конструктивный диалог на правительственном уровне, что способствует своевременному решению поставленных задач", — сказано в поздравлении.

Поздравления от туркменского президента адресованы главе государства Владимиру Путину, председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину и всем россиянам. Бердымухамедов пожелал лидерам крепкого здоровья, счастья и успехов, а дружественному народу Российской Федерации — благополучия, дальнейшего прогресса и процветания.

Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днём России

Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днём России

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму главе государства Владимиру Путину по случаю Дня России, в которой выразил полную поддержку и солидарность российскому народу, который защищает свой суверенитет.

Оксана Попова
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