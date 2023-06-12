Западу предрекли горькую расплату за попытку навязать лидерство миру

Западным странам нужно готовиться к горькой расплате, которая обернётся неспособностью навязывать своё господство всему миру. Как заявил в статье для The National Interest основатель Глобального института будущего Чандран Наир, в данный момент формируются "предпосылки для великой расплаты" государств Запада.

"Она [расплата] бросит вызов давним убеждениям и структурам, на которых держалось мировое господство Запада в течение последних веков, и обнажит природу приписываемого Западу права на лидерство в глобальной иерархии", — считает Наир.

По его словам, формирующиеся изменения ставят под угрозу не только Запад, но и стабильность во всём мире. Наир объяснил, данная ситуация обусловлена несколькими причинами, по которым западным странам в будущем нужно приспосабливаться к многополярному миру.

Одной из них является пересмотр привычной истории. Западные страны на протяжении всего существования преподносили значимые события так, как было удобно только им, но с развитием информационных технологий их "информационная монополия" рушится. Играет роль и переоценка международного порядка.

Ещё одной неутешительной для Запада тенденцией является "свержение западного миротворчества". Многие осознают, что западные страны во главе с Америкой не выступают за мирное урегулирование тех или конфликтов, а лишь развязывают и наживаются на них. Упомянуты в числе причин и свержение западной финансовой надстройки, а также потеря доверия к зарубежным СМИ.

"Былые дни кончились, у Запада просто больше нет политической и финансовой мощи, которой он обладал, не говоря уже о международной легитимности. Странам Запада следует адаптироваться к этим изменениям вместо того, чтобы упорно настаивать на своём", — заключил эксперт.