В Англии нашли тело мужчины, который 56 лет назад отошёл в туалет и не вернулся

В английском графстве Ноттингемшир во время сельскохозяйственных работ в поле нашли останки мужчины, который считался пропавшим без вести с января 1967 года. Об этом сообщает The Daily Mail.

Специалисты провели исследование и установили личность погибшего. Им оказался Альфред Суинско, который исчез 56 лет при загадочных обстоятельствах. Он работал шахтёром и был чемпионом по голубиным гонкам. В день пропажи Суинско выпивал в баре в деревне Пинкстон с двумя сыновьями. В какой-то момент вечером он отошёл в туалет и больше не вернулся.

Поле, где нашли тело Альфреда, находится недалеко от того самого бара. Спустя 56 лет его вещи опознал внук — 60-летний Рассел Лоубридж. По мнению экспертов, мужчина был убит. Лоубридж поделился, что пропажа дедушки была тайной, которая преследовала его семью на протяжении десятилетий. Четверо из шестерых детей Суинско сейчас живы. Его 82-летняя дочь Джули сказала, что новость о пропаже отца сломила её и вогнала в истерику. А один из сыновей — Гэри — умер в 2012 году и так и не узнал, что на самом деле случилось в тот злополучный вечер с его отцом.

"[Это] преследовало его (Гэри. — Прим. Лайфа) всю жизнь. Он просто помнит, как его отец дал ему банкноту в десять шиллингов, сказав, чтобы он выпил ещё, а после никогда больше его не видел", — поделился Лоубридж.

Теперь правоохранители пытаются установить обстоятельства и детали смерти Суинско. Предполагается, что мужчину убили, а потом закопали его тело в поле. В полиции пообещали использовать все возможности для того, чтобы найти виновного, хотя и признали, что люди, причастные к гибели Суинско, могут быть уже мертвы.