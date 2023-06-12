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Опубликовано 12 июня 2023, 06:11
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МО РФ сообщило о подписании первого контракта с добровольческим отрядом "Ахмат"

Минобороны РФ подписало первый контракт в рамках приказа о добровольцах с отрядом "Ахмат". Об этом сообщили в пресс-службе российского военного ведомства.

Минобороны России подписало первый контракт с добровольческим отрядом "Ахмат". Видео © T.me / mod_russia

"В рамках реализации приказа министра обороны РФ об определении порядка организации служебной деятельности добровольческих организаций состоялось подписание контракта между Минобороны России и добровольческим отрядом "Ахмат", подготовленным Российским университетом специального назначения", — указано в сообщении.

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Контракт определяет правовое регулирование и деятельность добровольческих подразделений "Ахмат" в зоне СВО, а также распространение на добровольцев и членов их семей установленных государством мер поддержки и соцзащиты. Его подписали заместитель начальника Генерального штаба ВС России генерал-полковник Алексей Ким и директор Российского университета спецназа Адам Дашаев.

По словам Кима, сегодня в зоне проведения СВО совместно с подразделениями ВС РФ принимает участие достаточно большое количество подразделений, добровольческих отрядов и других воинских формирований. Он добавил, что для повышения эффективности их применения был издан приказ, который определяет порядок служебной деятельности всех добровольческих сил.

Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, принимавший участие в подписании контракта, заявил, что подразделение изначально формировалось непосредственно под руководством главы Чечни Рамзана Кадырова. Он подчеркнул, что принятое властями страны решение является основополагающим и по сути своей сделает так, что добровольческие подразделения и ВС РФ будут уравнены с точки зрения соцпакета и обеспечения.

Напомним, 10 июня стало известно, что министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ о заключении добровольцами контрактов с МО РФ. Нововведение поможет распространить на данных бойцов и членов их семей меры социальной поддержки. По словам замминистра обороны России Николая Панкова, это повысит боевые возможности и эффективность ВС РФ и добровольческих отрядов в их рядах.

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T.me / mod_russia

Иван Косицын
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