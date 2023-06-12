МО РФ сообщило о подписании первого контракта с добровольческим отрядом "Ахмат"

Минобороны РФ подписало первый контракт в рамках приказа о добровольцах с отрядом "Ахмат". Об этом сообщили в пресс-службе российского военного ведомства.

Минобороны России подписало первый контракт с добровольческим отрядом "Ахмат". Видео © T.me / mod_russia

"В рамках реализации приказа министра обороны РФ об определении порядка организации служебной деятельности добровольческих организаций состоялось подписание контракта между Минобороны России и добровольческим отрядом "Ахмат", подготовленным Российским университетом специального назначения", — указано в сообщении.

Контракт определяет правовое регулирование и деятельность добровольческих подразделений "Ахмат" в зоне СВО, а также распространение на добровольцев и членов их семей установленных государством мер поддержки и соцзащиты. Его подписали заместитель начальника Генерального штаба ВС России генерал-полковник Алексей Ким и директор Российского университета спецназа Адам Дашаев.

По словам Кима, сегодня в зоне проведения СВО совместно с подразделениями ВС РФ принимает участие достаточно большое количество подразделений, добровольческих отрядов и других воинских формирований. Он добавил, что для повышения эффективности их применения был издан приказ, который определяет порядок служебной деятельности всех добровольческих сил.

Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, принимавший участие в подписании контракта, заявил, что подразделение изначально формировалось непосредственно под руководством главы Чечни Рамзана Кадырова. Он подчеркнул, что принятое властями страны решение является основополагающим и по сути своей сделает так, что добровольческие подразделения и ВС РФ будут уравнены с точки зрения соцпакета и обеспечения.