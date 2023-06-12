В Италии раскрыли истинное отношение Зеленского к конфликту с Россией
Il Fatto Quotidiano: Зеленский получает циничное удовольствие от конфликта с РФ
Украинский президент Владимир Зеленский получает циничное удовольствие от конфликта с Россией. Такое мнение высказал автор итальянской газеты Il Fatto Quotidiano Фабио Мини.
По его словам, Зеленский применяет жестокую риторику военной пропаганды и этому он научился у западных политиков. Делая громкие драматичные заявления и обещания про оплату победы "слезами и кровью", украинский лидер нашёл на Западе союзников, но при этом, отмечает Мини, потерял армию.
"В заявлении Зеленского о предстоящем контрнаступлении чувствуются нотки отчаяния, а также циничного удовольствия и лицемерия", — подчеркнул он.
Также Мини обратил внимание на слова Зеленского о неизбежной победе с многочисленными жертвами. По мнению обозревателя, на Украине в результате погибнет много мужчин и женщин, а также большое количество людей потеряют дом, семью и будущее.
Ранее экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что США пожертвуют Зеленским, чтобы скрыть свои преступления. По его словам, Вашингтон понимает, что Киеву не удастся добиться успеха в конфликте с Москвой и поэтому было принято решение пожертвовать украинским президентом. Это подтверждает тот факт, что сейчас в США сваливают всю вину за подрывы на "Северных потоках" на украинцев и активно сливают данную информацию американским СМИ, отметил ветеран ЦРУ.
T.me / V_Zelenskiy_official