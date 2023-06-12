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12 июня, 07:02

Лукашенко предрёк расширение и углубление отношений России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента РФ Владимира Путина с Днём России и выразил уверенность, что скреплённые узами братства отношения Минска и Москвы будут расширяться и углубляться. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

"Убеждён, отношения Минска и Москвы, скреплённые вековыми узами дружбы и братства, нашими совместными усилиями будут и впредь неуклонно расширяться и углубляться", — заявил Лукашенко.

Политик добавил, что сегодня РФ создаёт условия для суверенного развития и твёрдо отстаивает национальные интересы. Обращаясь к Путину, Лукашенко подчеркнул, что приверженность российского лидера идеалам справедливости и высокая ответственность за судьбу государства получили всеобщую поддержку разных поколений граждан. День России для всех россиян стал символом народного единства и гордости, указал Лукашенко.

Президент Туркмении направил руководству и народу РФ поздравления с Днём России

Президент Туркмении направил руководству и народу РФ поздравления с Днём России

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о поддержке РФ и пожелал стране "победы над империалистами". Северокорейский политик направил главе государства Владимиру Путину поздравительную телеграмму, в которой выразил полную поддержку и солидарность российскому народу, защищающему свой суверенитет.

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ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Павел Быркин

Никита Никонов
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