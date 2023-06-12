Лукашенко предрёк расширение и углубление отношений России и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента РФ Владимира Путина с Днём России и выразил уверенность, что скреплённые узами братства отношения Минска и Москвы будут расширяться и углубляться. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.
"Убеждён, отношения Минска и Москвы, скреплённые вековыми узами дружбы и братства, нашими совместными усилиями будут и впредь неуклонно расширяться и углубляться", — заявил Лукашенко.
Политик добавил, что сегодня РФ создаёт условия для суверенного развития и твёрдо отстаивает национальные интересы. Обращаясь к Путину, Лукашенко подчеркнул, что приверженность российского лидера идеалам справедливости и высокая ответственность за судьбу государства получили всеобщую поддержку разных поколений граждан. День России для всех россиян стал символом народного единства и гордости, указал Лукашенко.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о поддержке РФ и пожелал стране "победы над империалистами". Северокорейский политик направил главе государства Владимиру Путину поздравительную телеграмму, в которой выразил полную поддержку и солидарность российскому народу, защищающему свой суверенитет.
ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Павел Быркин