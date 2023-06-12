Лукашенко предрёк расширение и углубление отношений России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента РФ Владимира Путина с Днём России и выразил уверенность, что скреплённые узами братства отношения Минска и Москвы будут расширяться и углубляться. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

"Убеждён, отношения Минска и Москвы, скреплённые вековыми узами дружбы и братства, нашими совместными усилиями будут и впредь неуклонно расширяться и углубляться", — заявил Лукашенко.

Политик добавил, что сегодня РФ создаёт условия для суверенного развития и твёрдо отстаивает национальные интересы. Обращаясь к Путину, Лукашенко подчеркнул, что приверженность российского лидера идеалам справедливости и высокая ответственность за судьбу государства получили всеобщую поддержку разных поколений граждан. День России для всех россиян стал символом народного единства и гордости, указал Лукашенко.