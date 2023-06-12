В Белоруссии рассказали о гигантских очередях на въезде в ЕС

Очереди из автомобилей на въезд в страны Евросоюза из Белоруссии за выходные увеличились более чем в два раза. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет республики.

"С пятницы очередь транспорта на въезд в ЕС увеличилась в 2,5 раза", — указано в сообщении.

Так, очереди из грузовиков наблюдались перед польским пунктом пропуска Кукурыки (сопредельный белорусский — Козловичи). Как уточнили в ГПК, за два дня его контрольные службы пропустили на свою территорию 45% фур от нормы. Большегрузы также въезжали с задержками в ЕС через литовские пункты пропуска Лаворишкес (Котловка), Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони).

В белорусском пограничном ведомстве заявили, что, несмотря на увеличение транспортного потока, контрольные службы польского пункта пропуска Тересполь (Брест) продолжали оформлять примерно треть автомобилей от нормы, то есть в среднем 21 транспортное средство в час из 70 положенных. В течение выходных дней очереди легкового транспорта фиксировались перед всеми литовскими пунктами пропуска, добавили в ГПК.