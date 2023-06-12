Бойцы "Пятнашки" записали с передовой видеопоздравление по случаю Дня России

Бойцы подразделения "Пятнашка" записали из зоны спецоперации на Украине поздравление для сограждан в честь Дня России. Видеообращение опубликовал в телеграм-канале независимый репортёр Павел Кукушкин.

Бойцы с передовой поздравили сограждан с Днём России. Видео © t.me / ttambyl

"Родина — это мать, это та страна, в которой я чувствую себя свободным, счастливым. Вот сейчас здесь, в Донбассе, мы понимаем заново, что такое быть едиными. Я желаю всем нам снова объединиться, стать дружными, стать ближе друг другу и вместе двигаться вперёд", — сказал один из бойцов.

Другой военный отметил, что Россия — центр притяжения, где собрались разные народы, которые могут свободно сосуществовать, жить и любить. Наша страна — великая держава, которая борется на Земле за справедливость и защищает общечеловеческие ценности, считают участники СВО. Они пожелали россиянам терпения на фоне тяжёлой ситуации, а России — процветания.

"Я бы хотел пожелать своей стране процветания и испытаний, из которых мы вышли бы победителями, потому что без испытаний это всё превращается в какую-то профанацию. Только работая на пределе сил, ты можешь добиться чего-то великого. А я желаю России величия", — подчеркнул ещё один боец.