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12 июня, 09:14

Школьники и студенты отметили День России масштабным "Триколорным забегом"

Накануне Дня России в разных регионах страны прошла акция "Триколорный забег", в рамках которой школьники и студенты пробежали короткие дистанции с российскими флагами. Организатором мероприятия выступило движение #Мывместе.

Школьники и студенты присоединились к "Триколорному забегу" в честь Дня России. Видео © Пресс-служба #Мывместе

В праздничном забеге, в частности, приняли участие активисты из Архангельской, Липецкой, Ивановской областей, также с триколором в руках пробежались ребята из Донецкой и Луганской народных республик, Крыма, Ханты-Мансийского и Ненецкого автономных округов.

"Наши ребята пробежали дистанцию с флагами триколор, а российский флаг для спортсменов — это символ Победы", — отметил тренер из Архангельской области, чьи юные воспитанники приняли участие в акции.

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Сегодня, 12 июня 2023 года, наша страна отмечает большой государственный праздник — День России. Также сегодня особый день для православных — начало одного из постов. Какие ещё праздники отмечаются в этот день — в материале Лайфа.

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Пресс-служба #Мывместе

Наталья Исакова
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