Врач назвала основные причины выпадения волос

Алопеция — патологическое выпадение волос, которое обычно происходит на голове. Причин такой проблемы очень много, зачастую разобраться помогут только обширные исследования. Однако есть две основные — эндокринологические патологии и инфекционные заболевания. Об этом в беседе с Лайфом рассказала дерматовенеролог, косметолог детской клиники "МЕДСИ в Благовещенском переулке" Зарина Сабаева.

По словам врача, алопецию также могут спровоцировать дефицит определённых витаминов и минералов в организме, а ещё психологические и психиатрические нарушения, в том числе и навязчивые состояния, при которых пациент самостоятельно выдёргивает волосы или ковыряет кожу. Среди причин Сабаева также выделила наследственные патологии, стрессовые факторы, отравление организма и аутоиммунные заболевания.

"Могут быть иногда ощущения "болезненности корней", умеренный зуд. Но в основном, конечно, пациента и его близких данная проблема беспокоит психологически и эстетически. Поэтому терапия данного состояния вовлекает в процесс различных специалистов в зависимости от причины и часто с сопровождением психотерапевта", — отметила эксперт.

Зарина Сабаева подчеркнула, что при подозрении у себя или ребёнка чрезмерного выпадения волос надо проконсультироваться с врачом.