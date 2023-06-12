Путин поздравил жителей Перми с 300-летием города

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Перми и Пермского края с 300-летием столицы региона. Российский лидер высоко оценил роль города в судьбе Отечества.

"Поздравляю вас с 300-летием основания Перми — Города трудовой доблести. Ваш город сыграл важную роль в судьбе Отечества, освоении Прикамья, в укреплении индустриального, оборонного потенциала страны", — говорится в обращении Путина, которое опубликовано на сайте Кремля.

Как указал глава государства, жители Перми по праву гордятся многими поколениями своих земляков, среди которых известные поэты и писатели, композиторы и учёные, государственные и общественные деятели, чьи "трудовые свершения и ратные подвиги служат достойным примером преданности гражданскому долгу и Отчизне". Так же мужественно сражаются в наши дни уроженцы Пермского края, защищая Россию, заметил Путин.

По словам президента, сегодня Пермь — это большой современный город, крупный центр металлургической и металлообрабатывающей промышленности с развитой инфраструктурой. Ведущие пермские предприятия производят оборудование для космической и авиационной отраслей, военную технику для ВС РФ, отметил глава государства. Путин убеждён, что, опираясь на богатейшее наследие предков, жители региона и в будущем своими реальными делами и начинаниями будут вносить вклад в укрепление родного края и страны.